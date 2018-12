Camporosso, tutto è pronto per la presentazione de “Il giorno in più”

Camporosso. Il 21 dicembre dalle 17 l’assessorato al turismo e manifestazioni in collaborazione con Optical Theatre film festival e il Corto in Spiaggia presentano “Il giorno in più”, una rassegna di film e corti di genere.

Si terrà presso la sala dei Tigli – centro polivalente Giovanni Falcone in corso della Repubblica, 38. L’ingresso è libero.

Il programma:

• Venerdì 21 Dicembre (17,00 – 19,00)

– Luigino di Paolo de Lucia, Italia 2017 – dramedy – 11 min

– Petite magie di Simone Boccalatte, Italia 2017 – comedy – 13 min

– Scale 6 di Danilo Corbellini Scarcia, Antonio Genovese, Cristian Gazzanni, Rinaldo d’Incecco, Sara Vitale, Italia 2017 – drama – 13 min

– Titan di Alvaro González, Spagna 2015 – sci-fi – 12 min

– Family vacation (familienurlab) di Fabian Giessler, Germania 2018 – family/comedy – 9 min

– Because of a little apple (za yablochko) di Ksenia Roganova, Russia 2017 – drama/thriller – 14 min

– Kintsugi di Danilo Greco, Italia 2018 – drama – 14 min

– Trauma industries di Jethro Massey, Francia 2017 – drama – 13 min

– Honeymoon in the west di Laurent Ardoint, Francia 2017 – commedy/western – 15 min

– 50 e 50 di davide lupinetti, italia 2018 – comedy – 12 min

• venerdì 21 dicembre (ore 19,00 – 1,00 vm18)

– Rewind di Rubén Pérez Barrena, Spagna 2016 – horror – 12 min

– Lost in apocalypse (mo shi ren jian dao) di sky wang, china 2018 – action/adventure/drama/horror/thriller – 90 min

– Tauro di diana caro, Spagna 2018 – fantasy/horror/mystery/romance – 21 min

– The hitman’s way di Riccardo Mucelli, Italia 2016 – animazione – 5 min

– Fears (miedos) di Germán Sancho, Spagna 2018 – horror/mystery/sci-fi – 9 min

– Like every mornings di Cédric Dupuis, Francia 2018 – horror – 18 min

– Belladonna di Brett Mullen, usa 2018 – horror – 25 min

– Termitator di Camille Monette, Roxane de Koninck e Keenan Poloncsak, canada 2017 – serie b/gore – 14 min

– The jerry show di Stephen Stull, usa 2017 – horror – 9 min

– Beloved beast di Jonathan Holbrook, usa 2018 – horror/thriller/fantasy – 173 min