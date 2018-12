Camporosso, scambio di auguri con il Duo Pastis

Camporosso. Domenica pomeriggio, il 16 dicembre, ci si scambierà gli auguri con il Duo Pastis.

“Daremo il via agli scambi di auguri tra amici e parenti” – affermano gli organizzatori. Balbosco organizza una splendida “giornata danzante con il Duo Pastis” sempre nella ormai mitica Sala Tigli al Palabigauda di Camporosso. Il pomeriggio danzante avrà inizio alle 16 ed al termine del ballo si brinderà con i presenti.

Animeranno l’evento il “Duo Pastis”. Nasce all’inizio del 2011 dall’incontro di due musicisti, Fabio e Pierpaolo, che decidono di unire le proprie esperienze per dar vita ad un progetto nuovo e unico nel panorama del folk italiano. Il repertorio proposto è formato quasi interamente da brani di loro composizione in cui si fondono le diverse anime dei due musicisti.

Il ritmo incalzante della chitarra si unisce al suono melodioso dell’organetto diatonico e del clarinetto in un cambio di ritmo costante il tutto condito con una buona dose di fantasia e arrangiamenti originali. Il risultato è un concerto imperdibile, che spazia dalle danze francesi come scottish, bourrée, andro, valzer e romantiche mazurke!.

Il luogo dello stage è presso il Palabigauda ( struttura in muratura ) – Centro polivalente Giovanni Falcone – Sala Tigli – piano interrato. “Il parquet è strepitoso per il ball. Consigliamo scarpe adatte! )” – dicono gli organizzatori - Si trova all’intersezione C.so Repubblica – Strada Olandesi Localitá Bigauda 18033 Camporosso (Im), al primo semaforo che si incontra percorrendo la via Provinciale girare subito a destra Parcheggio libero”.

Evento gratuito offerto da Balbosco d’Oc. Per ulteriori informazioni e contatti, oltre a Facebook, l’indirizzo mail: balboscodoc@gmail.com