Camporosso, la DECO per i “barbagiuai” al vaglio del prossimo consiglio comunale

Camporosso. . Il Consiglio comunale è stato convocato per le 10 di sabato prossimo, 15 dicembre.

Nell’Odg dell’assise spicca, tra gli altri argomenti trattati, l’istituzione del DE.C.O. (Denominazione comunale originale). Il prodotto alimentare in questione è il tipico “barbagiuai”: il raviolo fritto ripieno di zucca e formaggio.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute consiliari;

2. Risposta ad interrogazione sulla pubblicazione dei regolamenti comunali;

3. Approvazione regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate comunali e dei relativi oneri;

4. Approvazione Regolamento comunale per il compostaggio domestico e per il compostaggio di comunità; 5. Approvazione regolamento generale in materia di servizi sociali;

6. Approvazione regolamento comunale per “La valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della DE.C.O. “Denominazione comunale di originale”;

7. Approvazione convenzione per il Trasporto Rapido di Massa ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.