Camporosso Calcio, da gennaio prendono il via i lavori al campo sportivo a 7

Camporosso. Da gennaio prendono il via i lavori al campo sportivo a 7 del Camporosso Calcio. Sarà realizzato in erba sintetica.

Lo comunica la società sulla sua pagina Facebook: “È con grande piacere che annunciamo l’inizio lavori del campo a 7 in erba sintetica di ultima generazione. La data prevista è l’8 gennaio. Come promesso a inizio stagione, anche se un po’ in ritardo rispetto alle previsioni, finalmente inizia la costruzione di una prima parte dell’opera che dovrebbe portare all’ammodernamento dell’ intera struttura. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e l’interesse mostrato nei confronti di questo investimento che punta a favorire i servizi soprattutto a favore del nostro settore giovanile. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione“.

(Foto da pagina Facebook di Unione Sportiva Camporosso)