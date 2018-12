Calcio, il nuovo direttore tecnico Cristiano Chiarlone: “Felice di tornare a Imperia”

Imperia. Un ritorno molto gradito da ambo le parti, sia a livello societario che per Cristiano Chiarlone che, dopo undici anni, torna a Imperia non come giocatore ma nel ruolo di direttore tecnico.

Idee molto chiare: un uomo di calcio che ha vissuto il campo sia dentro che fuori vantando un’esperienza molto vasta su tutto il territorio ligure e non solo. “Sono contento di tornare a Imperia – dichiara Chiarlone - sono stato sempre bene qui e ho avuto anche la fortuna di vincere in passato. E’ una bella piazza molto ambiziosa. Ho avuto questa possibilità, che ho colto molto volentieri, anche perché torno a essere vicino al campo e sono felice di farlo a Imperia.

La società mi sembra a posto nel senso che non fa il passo più lungo della gamba. Ora vediamo con i veterani cosa possiamo fare perché se non c’è la possibilità di tenerli è inutile promettere per poi non poter dare. Secondo me abbiamo il miglior allenatore per la categoria insieme a giovani molto promettenti con cui si può gettare le basi per il futuro e anche per questo campionato dove è ancora tutto aperto.

Ora dovranno fare la loro scelta Costantini e Castagna, noi come società abbiamo fatto una proposta e vedremo se vorranno accettare il nostro progetto, se vogliono rimanere li terremo sicuramente e andremo avanti così. Nei prossimi dieci giorni vediamo se possiamo avere la possibilità di inserire un giovane promettente davanti, per dare anche un’alternativa perché ora siamo un po’ corti, però vediamo cosa decideranno di fare questi due giocatori e poi a seconda della loro scelta ci muoveremo di conseguenza”.