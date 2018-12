Ranzo. Un uomo di 70 anni, S.R., abitante a Ranzo si è ferito cadendo da una scala mentre bacchiava le olive in una campagna in località Borgata Villa. Nella caduta, l’anziano ha riportato un trauma cranico e costale.

Raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e da un equipaggio della Croce Rossa di Pieve di Teco, il ferito è stato trasportato a bordo di un’ambulanza fino in paese dove lo attendeva l’elicottero dei vigili del fuoco che lo ha poi trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.