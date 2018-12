Bvc Sanremo Sea Principato Seborga si impone sull’imbattuta capolista Cogoleto

Bvc Sanremo Sea Principato Seborga – Cogoleto 62-57 (6-16, 19-16, 20-10, 17-15).

Bvc Sea: Arturo 22, Genovese 15, Fiore 16, Navaglia 1, Gandolfi, Avenoso, Dini, Trivieri

3, Ez Zhaidy 5, Markishiq, Di Bernardo, Riceput. Coach: A.Deda. Assistente M.Bonino.

Cogoleto: Delfino 21, Bogni, Damele 2, Ferrogiaro 9, Bruzzone 6, Culotta, Fabbri 8,

Marino 6, Michero 5, Pizzorno. Coach: Ermanno Berio.

Il Bvc Sanremo Sea, targato Principato di Seborga, venerdì sera ha realizzato un’impresa sportiva, imponendosi a Villa Citera sull’imbattuta capolista Cogoleto, al termine di un incontro ben interpretato dai ragazzi di coach Deda.

“Gran partita dei nostri ragazzi, dopo un primo quarto con percentuali di tiro basse, seppure con una buonissima circolazione di palla. Dal secondo quarto abbiamo ritrovato la via del canestro e difeso in maniera più attenta, vincendo una partita in cui avevamo contro il pronostico. Avanti cosi, a partire dalla trasferta di martedì prossimo a Ovada”.