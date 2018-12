Bvc Sanremo Principato di Seborga presenta la nuova squadra

Seborga. Nuova avventura sportiva per il Principato di Seborga.

Domenica 23 dicembre alle 16 presso il Ristorante Marcellino’s di Seborga, in via Miranda 2, si terrà infatti la presentazione della nuova squadra di basket Bvc Sanremo Principato di Seborga alla presenza di S.A.S. il principe Marcello I, del consigliere della Corona per lo Sport e la Gioventù Gianni Fiore e del segretario di Stato Mauro Carassale.