Bregliano vince il premio “Agenzia grandi Vini Man of the match” per Sanremese-Borgosesia

Sanremo. Il difensore della Sanremese Simone Bregliano ha vinto il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese – Borgosesia. Il numero 4 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

“Durante l’arco di una stagione ci sono anche momenti non positivi e molte giocate possono risultare più complicate – ha dichiarato Bregliano al termine dello 0-0 contro il Borgosesia – ci manca qualche pedina importante, ma oggi era una partita da portare a casa.

Abbiamo provato su molte situazioni e non è andata bene. Il bilancio del girone di andata è comunque positivo, dispiace che nell’ultimo mese abbiamo buttato via occasioni per fare punti, ma c’è tutto il tempo per fare un girone di ritorno ancora migliore”.