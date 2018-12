Boxe e kickboxing: ottimi risultati alla prima uscita ufficiale per il team kombat project

Domenica 25 novembre, a Bresso (Milano) si è tenuto un evento di sport da combattimento, per la federazione FISCAM, dove gli atleti del Team Kombat Project, facente parte della a.s.d. Tsukuri Kombat, si sono messi in gran luce, accompagnati dal coach Francesco Strangio.

David Molina, 14 anni, nonostante poche settimane di palestra, porta a casa la vittoria al suo primo match, nella specialità K1 light contact under 14, contro un avversario decisamente più esperto, vincendo prima del limite mostrando talento, grinta e determinazione.

Robert Staltari, 20 anni, si trova a competere in due match davvero duri nel pugilato, mostrando fin da subito cuore e gran tecnica, e pur non riuscendo a portare a casa la vittoria, il risultato è più che soddisfacente, e promette in futuro altre grandi soddisfazioni.

Luca Maggio, nella disciplina K1 light contact, categoria di peso -90 kg, mette in risalto la sua esperienza in questa disciplina, aggiudicandosi la vittoria al termine di tre dure riprese con freddezza e determinazione.