Borgomaro, incidente sulla statale 24. Anziana intrappolata tra le lamiere

Borgomaro. Mobilitazione di soccorsi per un’anziana intrappolata nella sua auto. Verso le 6.30, nei pressi di San Lazzaro Reale sulla strada statale 24 “Del Nava”, per cause da stabilire, la donna ha perso il controllo della vettura finendo ribaltata.

Sul posto interviene il 118 con l’automedica ed un’ambulanza della Croce Rossa di Pieve Di Teco, vigili del fuoco e forze dell’ordine.