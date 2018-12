Bordighera, trovano i ladri in casa e li inseguono. Poi il pestaggio

Bordighera. Si è concluso con due uomini in fuga e un terzo picchiato a sangue, il furto compiuto da tre ladri, sembrerebbe tutti stranieri, che intorno alle 20 di venerdì sera si sono introdotti in un’abitazione in via degli Inglesi, alle spalle del centro storico di Bordighera.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i tre malviventi sono stati visti uscire dall’appartamento dagli stessi residenti, che si trovavano nei paraggi. A quel punto, per nulla intimoriti, gli abitanti si sono messi sulle tracce dei ladri, che nel frattempo si stavano allontanando dal luogo scelto per il colpo. I malviventi sono stati raggiunti in via Bastioni, vicino ad un bar nei pressi della “Porta del Capo”. Vistosi scoperti, due dei ladri si sono dati alla fuga, mentre un terzo è stato acciuffato e massacrato di botte, sotto gli occhi di alcuni presenti. “Sono volate sedie e tavoli”, raccontano testimoni oculari, “Alla fine il ladro non riusciva neanche più a reggersi in piedi”. In un secondo momento sono poi intervenute le forze dell’ordine.