Bordighera, sindaco e consigliere a scuola con in bimbi di via Pelloux per verificare la qualità della mensa

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito e il consigliere Walter Sorriento hanno fatto visita ieri agli alunni del plesso scolastico di via Pelloux e si sono fermati a pranzo per verificare la qualità del cibo servito ai bambini. La notizia è presto trapelata in città, perché i bimbi, increduli di avere con loro a tavola due rappresentanti delle istituzioni, appena usciti da scuola hanno raccontato l’incontro ai loro genitori. “E’ vero”, conferma il sindaco, “Abbiamo visitato la scuola e la mensa e dobbiamo fare i complimenti alla direttrice e a tutto il personale scolastico per la pulizia, l’ordine e la qualità del servizio”.

“Visto che ai bambini ha fatto piacere la nostra visita, abbiamo deciso di recarci almeno una volta al mese, a sorpresa, nelle tre scuole presenti a Bordighera”, ha aggiunto Ingenito, “Sia per accontentare gli alunni che ci hanno chiesto di tornare, sia per verificare, mensilmente, la qualità del cibo”.

“Unico rammarico”, scherza il sindaco, “E’ quello di essere andati a pranzo ieri e non aver aspettato domani, quando a mensa sarà servito il pasto speciale di Natale”.