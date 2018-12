Bordighera. E’ di due giovani feriti il bilancio di un incidente occorso intorno alle 19 in piazza Valgoi, di fronte al concessionario Renault. Entrambi i giovani viaggiavano in sella a uno scooter Gilera, diretti verso Ventimiglia, quando per motivi ancora da chiarire si sono scontrati contro un’auto proveniente dalla direzione opposta. Ad avere la peggio sono stati conducente e passeggero dello scooter, finiti sull’asfalto.

Durante le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati gli operatori del 118 e due ambulanza (Croce Rossa e Ponente Emergenza), i due feriti sono rimasti coscienti. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità. Sul posto sono accorsi anche gli agenti di polizia locale e i carabinieri.

Un autobus di linea della Riviera Trasporti, che si era fermato in curva, nella sua corsia, per consentire i soccorsi, è stato urtato da una vettura che ha tentato di superarlo sulla destra, non sapendo dell’incidente. Nell’impatto, non si sono registrati feriti.