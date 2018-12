Bordighera, sabato e domenica torna il “Mercatino di Natale” di U Risveiu Burdigotu

Bordighera. Sabato 8 e domenica 9 dicembre torna a Bordighera Alta il Mercatino di Natale organizzato dall’associazione U Risveiu Burdigotu. Le piazze e i carruggi del centro storico si popoleranno di bancarelle con tante idee regalo, e non solo, per le prossime Festività.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15 di ogni giornata si potranno degustare, presso lo stand del Risveglio in piazza Padre Giacomo Viale, fragranti e fumanti caldarroste cotte su fuoco di legna d’ulivo.

Come da tradizione, inoltre, U Risveiu Burdigotu tornerà in piazza la vigilia di Natale: il 24 dicembre, a partire dalle 17, in piazza Pare Giacomo Viale verrà allestito il “Foegu du Bambin” che arderà tutta la notte. Al termine della santa messa di mezzanotte, i volontari distribuiranno cioccolata calda e dolcetti a tutti i presenti.