Bordighera, riapre la biblioteca diocesana dell’ex seminario Pio XI

Bordighera. Dopo alcuni mesi di pausa, utilizzati per la sistemazione dei libri del fondo antico, riapre la biblioteca diocesana dell’ex seminario Pio XI di Bordighera, in via Aurelia 143.

A disposizione dei lettori 30000 volumi a carattere religioso ed umanistico, con una ricca raccolta di libri di storia locale. Oltre alla sezione moderna e al fondo antico, 5500 volumi dal XV al XIX secolo, la biblioteca accoglie il “fondo Margotti”, un’importante ed inedita raccolta di rare pubblicazioni degne di nota, appartenenti al Risorgimento italiano, del teologo e giornalista sanremese don Giacomo Margotti (1823 – 1887).

La biblioteca è aperta al pubblico il mercoledì e il giovedì, dalle 15,30 alle 18,30. In occasione della riapertura è stata allestita la vendita straordinaria di 1000 libri, ad offerta libera, tra i quali romanzi, libri religiosi, saggi, libri d’arte ed altro ancora.

L’iniziativa durerà sino al 22 dicembre. Il ricavato verrà interamente utilizzato per le attività della biblioteca.