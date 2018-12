Bordighera. Aveva appena parcheggiato sul molo, adiacente alla diga foranea del porticciolo di Bordighera ed era uscito dalla vettura, una Mercedes Classe A, per fumarsi una sigaretta dopo una litigata con la sua fidanzata, ma avete dimenticato di tirare il freno a mano e l’auto è finita in mare, restando incastrata tra due barche a vela ormeggiate nel porto.

E’ successo nel tardo pomeriggio. Protagonista della vicenda un giovane uomo, residente in zona, che fortunatamente non è rimasto ferito. Il ragazzo ha visto l’auto muoversi verso il mare e nulla ha potuto fare per fermare la corsa della propria vettura, che aveva comprato da poco.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, la capitaneria di porto con il comandante della delegazione di spiaggia di Bordighera Gianluca Ingrosso, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il nucleo SAF con i sommozzatori. Presente anche un equipaggio di Ponente Emergenza, che ha poi lasciato il porto dopo che i militi si erano accertati dell’assenza di feriti.

L’auto è stata recuperata in serata grazie all’intervento di un camion-gru. Il giovane e sventurato proprietario dovrà pagare di tasca propria le spese della ditta privata intervenuta per rimuovere la vettura.