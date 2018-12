Bordighera, mercoledì porte aperte all’istituto Montale

Bordighera. Dalle 15 alle 18 di mercoledì 12 dicembre, gli insegnati dell’istituto E. Montale di Bordighera, indirizzo “Relazioni internazionali per il Marketing”e “Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate”, aspettano genitori e alunni della classi terze della scuola media per far conoscer le strutture, le caratteristiche dei corsi di studio, i progetti e le attività aggiuntive nonché le possibilità di impiego e di prosecuzione degli studi che si prospettano dopo la fine del corso, restando a disposizione per eventuali domande.

L’open day si ripeterà sabato 19 gennaio, dalle 10 alle 18.