Bordighera, la salumeria – gastronomia Food Light & Meditation festeggia i primi 20 anni di attività

Bordighera. Un brindisi per i primi vent’anni: la salumeria – gastronomia Food Light & Meditation, di via Arziglia 49, il 14 dicembre festeggerà due decenni di attività ininterrotta. Fabio, Roberto e Vito brinderanno al traguardo raggiunto e al prossimo futuro insieme con gli affezionati clienti, ma anche con tutti quelli che vorranno andarli a trovare, per conoscerli e scoprire il mondo di prelibatezze eno-gastronomiche che ogni giorno selezionano per soddisfare anche i palati più esigenti. Venerdì sarà anche l’occasione per conoscere il menù che i tre cuochi proporranno per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno.

Nel banco, sempre presenti, quattro quintali di salumi e formaggi, provenienti da tutta Italia. Oltre ottanta qualità di prodotti caseari e insaccati capaci di gratificare anche i gusti più raffinati.

Da Food Light & Meditation, il cliente può trovare il meglio del made in Italy per quanto riguarda il cibo: dal miglior Parma d’Italia al miglior prosciutto cotto del nostro paese fino ai formaggi di capra, pecora e mucca, rigorosamente italiani, piccoli produttori talvolta vincitori dei premi internazionali più prestigiosi. Un esempio? Il formaggio di latte di capra della Valsassina, nel Lecchese, giudicato il migliore al mondo al World Cheese Awards. E poi una selezione di Parmigiani e altri prodotti di nicchia, introvabili nella grande distribuzione perché provenienti da piccoli caseifici, per offrire ai clienti una scelta e una qualità insuperabile al giusto prezzo.

Oltre a salumi e formaggi, il negozio offre un ottimo reparto gastronomia, con prodotti realizzati con materie prime di alta qualità, 100% italiano. Ottima la cantina dei vini e prosecchi.

Disponibile anche un servizio catering per eventi quali battesimi, comunioni, compleanni e ogni tipo di festa e occasione. Basta telefonare allo 0184 262579.

Tenetevi aggiornati sulla pagina facebook Fabio Manna.