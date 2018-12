Bordighera, la poetessa e stilista Vittoria Guglielmi espone le sue creazioni all’ex chiesa Anglicana

Bordighera. Venerdì 14 dicembre, dalle 18 alle 21, all’ex chiesa Anglicana l’artista Vittoria Guglielmi esporrà le sue creazioni, libri, capi di abbigliamento e accessori, che hanno uno stile unico e sono impreziositi da frasi e aforismi “Sei nel mio respiro”.

Alle 19 andrà in scena la sfilata delle sue produzioni, che verranno successivamente esposte e messe in vendita. L’evento si chiuderà con un ricco aperitivo offerto in collaborazione con il Maoma Beach.