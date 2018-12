Bordighera, il video-messaggio di auguri del sindaco Vittorio Ingenito. “Sguardo rivolto al futuro”

Bordighera. Sono trascorsi sei mesi da quando l’amministrazione Ingenito si è insediata a Palazzo Garnier. E’ proprio il sindaco, in un video-messaggio di auguri rivolto ai suoi concittadini, a tracciare un breve bilancio di quanto realizzato: “Sono soddisfatto di quanto fatto con la mia squadra fino ad oggi”, dichiara Vittorio Ingenito, ricordando “interventi in scuole, strade, marciapiedi, sul porto, interventi legati a cultura e turismo, corsi di inglese e tanti altri progetti che hanno trovato piena realizzazione già nei primi sei mesi di mandato”.

“Il nostro sguardo è rivolto al futuro”, prosegue Ingenito, “A quello che l’amministrazione potrà fare nel corso del 2019. Ci sono importanti progetti che dovranno trovare la loro realizzazione: dalla piazza della stazione al sagrato di Sant’Ampelio. Inizieranno i primi lavori della pista ciclopedonale del centro che collegherà la zona dell’ospedale fino a corso Italia, intersezione con corso Europa”.

E ancora: “Ristrutturazione della chiesa anglicana e importanti sfide, in ambito turistico, che riguardano la nostra città, in primis la mostra di Monet”. Senza dimenticare l’ambiente: “Nel 2019″, spiega il sindaco, “Troverà applicazione l’ordinanza Bordighera Plastic Free, con particolare attenzione al nostro ambiente, al nostro mare”. E il commercio: “Troveremo per i commercianti un piano di defiscalizzazione comunale che consentirà alle nuove iniziative imprenditoriali di non pagare, ad esempio, la tassa rifiuti”.

“Questa è una squadra che potrà davvero cambiare le sorti di Bordighera”, conclude, “Buon anno a tutti”.