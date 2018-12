Bordighera, il sindaco Ingenito firma l’ordinanza anti botti

Bordighera. E’ pubblicata l’ordinanza con cui il Sindaco vieta, dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, lo scoppio di petardi, mortaretti ed altri artifici, nonchè di ogni tipo di fuoco pirotecnico, sia in luogo pubblico o di uso pubblico sia in luogo privato da cui possa essere raggiunto uno spazio di interesse o uso pubblico.

In luogo privato è inoltre vietato sia utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita sia non rispettare le relative istruzioni d’uso.

La sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, in caso di violazione dell’ordinanza, è di 500 euro.

“Con questa decisione vorrei rendere minimi i rischi legati all’uso dei cosiddetti botti; ho pensato soprattutto ai bambini, che potrebbero non aver consapevolezza del pericolo”, dichiara Vittorio Ingenito. “Inoltre, in questo modo si diminuisce il livello di inquinamento acustico: un disagio per i Cittadini, i nostri Ospiti ed anche i nostri amici animali, che soffrono in particolar modo quando i rumori sono forti ed improvvisi”.