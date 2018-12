Bordighera, il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana al “Ponente International Film Festival”

Bordighera. Ieri pomeriggio il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alle manifestazioni previste in occasione della 14esima edizione del “Ponente International Film Festival”, organizzato dall’associazione culturale “La Decima Musa”.

Il presidente è stato invitato a riferire sull’attuale situazione a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi. Piana ha ricostruito le diverse fasi: i primi interventi di emergenza, l’impegno di Regione e Comune per ripristinare rapidamente trasporti e servizi, il sostegno agli sfollati fino alle ultime operazioni che preludono alla demolizione integrale del ponte e alla sua ricostruzione.

«Auspico che questa profonda ferita, che ha colpito non solo Genova, ma tutta la Liguria, possa essere rapidamente rimarginata e sono certo – ha detto - che la collaborazione fra Governo e istituzioni locali potrà permetterci raggiungere questo importante traguardo». Il presidente, infine, si è complimentato con gli organizzatori della rassegna cinematografica “che rappresenta – ha detto – un evento culturale di rilievo non solo per il ponente ligure”.