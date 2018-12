Bordighera, domenica sul lungomare Argentina un mercato “straordinario”

Bordighera. Domenica 9 dicembre sul Lungomare Argentina avrà luogo un mercato straordinario con orario prolungato fino alle 16,30, come richiesto da ANVA Confesercenti e in un secondo momento anche da FIVA Confcommercio. Il Comune ha autorizzato lo svolgersi del mercato per “recuperare” quello saltato a causa dell’emanazione di una allerta meteo.