Bordighera, continuano gli incontri con il laboratorio dell’autostima di Noi4You

Bordighera. Continuano gli incontri con il laboratorio dell’autostima organizzati dallo sportello di ascolto Noi4You presso la C.R.I. di Bordighera.

Fine anno, tempo di bilanci, tempo di verificare se tutti quegli obiettivi proposti a gennaio sono stati portati a termine.

Ecco su cosa verterà la serata: vedere i motivi per cui gli obiettivi non sono stati raggiunti, come procedere in futuro e soprattutto come imparare ad essere felici.

Per il laboratorio autostima è ovvio che sia importante riconoscere e migliorarsi, vedere i limiti è sempre l’unica chiave per trasformarli in risorse. Appuntamento presso la Croce Rossa di Bordighera, giovedì 6 dicembre alle 21.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.