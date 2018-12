Bordighera, chiusura e riapertura dello IAT. Consigliere Ramoino: “Come è stato possibile?”

Bordighera. “Pare che un distratto Babbo Natale, in transito su Bordighera, abbia smarrito un pacco regalo, precipitato nella zona storica della città. Il prezioso regalo conteneva la confezione originale del gioco ‘l’apprendista stregone': con una serie di formule magiche il giovane apprendista maghetto riesce a far sparire qualsivoglia oggetto, catalizzando l’attenzione del pubblico.

Nonostante la meticolosa ricerca del fidato assistente Alabaster Snowball e dei suoi folletti, del pacco regalo si è persa traccia. Ma qualche indizio che potrebbe portarci al ritrovatore si è manifestato in questi giorni, proprio nella nostra cittadina. Sono improvvisamente scomparse le casette nordiche del villaggio natalizio, è scomparso il cartello fotografato sull’uscio dell’ufficio IAT che annunciava la chiusura dello stesso nel periodo natalizio, ed è, addirittura scomparso tutto il festante pubblico del BordiChristmas dal centro cittadino”.

A scriverlo è il consigliere comunale Giovanni Ramoino (Gruppo Misto), che aggiunge: “‘Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova’ diceva Agatha Christie. Il bravo illusionista, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico, che non ha dato prova di aver ben imparato la lezione, potrebbe essere scoperto. Il problema è adesso cosa ci riserverà l’immediato futuro. Sappiamo dalla letteratura, e dalla sua rappresentazione cinematografica, che a volte gli apprendisti stregoni sono bravi a recitare la formuletta iniziale, ma non conoscono l’antidoto per arrestarla, quando gli prende la mano. Pare che un tale che si definisce drammaturgo, recitando in tedesco, corra in città, dietro una scopa che si moltiplica a dismisura, guidato dalla musica di un compositore francese, urlando che è solo “Fantasia”, che non dobbiamo preoccuparci: si troverà l’antidoto capace di neutralizzare le nefaste magie bordigotte e tutto tornerà, per incanto, meraviglioso. Qualcuno si chiederà, con insistenza, come è stato possibile, come hanno fatto, perché è successo, ma noi manteniamo il segreto; perbacco. È solo magia, la realtà è ben altra, mica: si perdono distrattamente pacchi di Natale tutti i giorni”.

“Buon Natale”, conclude il consigliere.