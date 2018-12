Bordighera, bar del palazzetto dello sport. C’è un’offerta per la gestione

Bordighera. C’è un’offerta, regolare, per la gestione del bar e ristorante del Palazzetto dello Sport “E. Biancheri” di via Diaz. Al bando indetto da Palazzo Garnier è pervenuta, entro il 13 dicembre scorso (ultima data per presentare le offerte) una sola busta e, stando a voci di corridoio, i documenti contenuti al suo interno sono regolari.

La concessione prevede una durata quinquennale, con possibilità di rinnovo da parte del Comune per altri cinque anni. Il canone di concessione è fissato in 4.800 euro all’anno (oltre Iva), per i primi due anni; a partire dal terzo anno, si applica il canone di 7.200 euro (oltre Iva) che successivamente sarà sottoposto a revisione annuale in base all’andamento dell’indice del costo della vita. Il canone è corrisposto in dodici rate uguali da versare entro l’ultimo giorno lavorativo del mese.