Bordighera, al via il “progetto derattizzazione”. Si parte dal centro storico

Bordighera. Comincia in questi giorni il “progetto derattizazione”. Ad annunciarlo è il sindaco Vittorio Ingenito. Per agire in modo più capillare sul territorio, la città è stata divisa in sei diverse zone: “Cominceremo da Bordighera Alta, per poi giungere a intervenire su tutto il nostro territorio”, spiega Ingenito, che aggiunge, “Era un intervento estremamente necessario: in certe zone, nelle frazioni in particolare, era da anni che non si interveniva in merito, e spesso apparivano foto di topi anche sui social.

Fra poco non avremo più questi inconvenienti: una città che si rispetti non deve avere topi per le sue strade”.