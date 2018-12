Bordighera, al Palazzo del Parco va in scena il concerto di Natale della Sinfonica di Sanremo

Bordighera. Proseguono in questo mese di dicembre alcuni concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Palazzo del Parco di Bordighera, essendo il Teatro del Casinò Municipale occupato dalla Rai per gli allestimenti della trasmissione “Sanremo Giovani”, del 20 e 21 prossimi.

Dopo i “Concerti per le scuole” della settimana scorsa – che hanno ottenuto un grande successo – questo giovedì sarà la volta dei “Concerti per la notte di Natale ed i canti della sua tradizione”, un appuntamento classico del periodo Natalizio, condotto dal direttore artistico e stabile, Maestro Giancarlo De Lorenzo, e che vedrà come voce solista la brava Monia Russo, vocalist in molti concerti dell’orchestra della città dei fiori.

Il programma di giovedì 20 dicembre, con inizio alle 17, prevede:

– Concerto grosso in Do maggiore. Pastorale per il Santissimo Natale (Op. 3/12) di Francesco Onofrio Manfredini

– Maria Wiegenlied di Max Reger (Vocalist Monia Russo)

– Concerto grosso in Sol minore. In forma di pastorale per il Santissimo Natale (Op. 8/6) di Giuseppe Torelli

– Wiegenlied di J. Brahms (Vocalist Monia Russo)

– Noche di Ariel Ramirez (Vocalist Monia Russo)

– Concerto grosso n° 8 in Sol minore. Fatto per la Notte di Natale (Op. 6/8) di Arcangelo Corelli

– White Christmas di Irving Berlin

– Astro del Ciel di autore anonimo

In occasione di questi appuntamenti al Palazzo del Parco, la Fondazione Orchestra Sinfonica ha organizzato un servizio navetta andata e ritorno per Bordighera, riservato agli abbonati. Il pullman partirà dalla ex stazione ferroviaria di Sanremo in Piazza Cesare Battisti alle 15.45 e rientrerà a Sanremo subito dopo il concerto, con partenza dal Palazzo del Parco di Bordighera. I posti sono disponibili fino ad esaurimento (si prega prenotare).

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Palazzo del Parco a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).