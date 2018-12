Bordighera. Che non ci fosse un grande entusiasmo per ‘BordiChristmas’, lo si era percepito fin dall’inizio, quando molti commercianti avevano chiuso la porta in faccia a Confcommercio, l’organizzatore, decidendo di non pagare la quota per la manifestazione, giunta all’ottava edizione. Ma che persino i residenti “snobbassero” completamente l’evento, non sembrava possibile. E invece così è stato e il BordiChristmas, che doveva trasformare la città, secondo le più rosee aspettative, in un “villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello shopping”, ha reso Bordighera un arido deserto.

Sui social, in particolare su Facebook, sono apparse decine di foto che ritraevano lo scenario apocalittico: la strada chiusa per essere trasformata in un’isola pedonale era praticamente deserta.

La pioggia, la mancanza di attrattive, la formula da svecchiare dell’evento, hanno reso inappetibile BordiChristmas prima ai commercianti e poi ai visitatori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.