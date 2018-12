Nel cuore di Sanremo, a due passi dal Casinò e il Teatro Ariston, c’è un luogo da sogno in cui lasciarsi coccolare, rilassarsi e rigenerare corpo, mente e spirito. È la Spa dei Fiori dell’Hotel de Paris.

Il centro benessere del 4 stelle lusso che affaccia su corso Imperatrice è un’oasi di pace dove prendersi cura di se stessi, riequilibrando le proprie energie. Dotata di attrezzature moderne e all’avanguardia, la Spa dei Fiori permette al singolo, alla coppia e anche a gruppi di amici di vivere esperienze benessere gratificanti in un ambiente di charme.

Come spiega la spa manager, «il centro si compone di due spa suite, la spa Fiore di Loto e la spa Giglio, aperte sia ai clienti dell’Hotel che agli esterni. La prima può ospitare fino a quattro persone, la seconda due. Ciascuna è caratterizzata da percorsi benessere ricchi di eccellenze che si snodano tra zona secca, zona umida e area relax».

In particolare, nella private spa Fiore di Loto gli ospiti possono immergersi in un’atmosfera idilliaca godendo di tutti i benefici derivati dalla Sauna al sale rosa dell’Himalaya, dai getti a spruzzo freddo-caldo-freddo della Doccia stratificata Kneipp o dai mille getti a pioggia della Doccia Square. Un piacevole effetto depurativo e distensivo si trae invece abbandonandosi nell’Aromarium: un bagno caldo di vapore con aggiunta di essenze naturali. Senza dimenticare la Stanza del Sale, che grazie al sale purissimo migliora le capacità respiratorie e aiuta il corpo a detossinarsi; il Frigidarium, per un bagno di acqua fresca nebulizzata che favorisce l’elasticità dei vasi sanguigni; e ancora l’Idromassaggio Air Beds in cui liberarsi, comodamente immersi in acqua fino ai 34°, dallo stress quotidiano.

«Nella spa Fiore di Loto – precisa la manager della Spa dei Fiori – si possono svolgere percorsi benessere relax, anti-stress, detossinanti e tonificanti. Lo stesso vale per la spa Giglio, tra i cui servizi offre una vera Sauna finlandese con temperature che arrivano fino a 90° ed essenze profumate. Un quarto d’ora in questa sauna e si possono ottenere molteplici benefici, come rafforzare le difese immunitarie, purificare la pelle, disintossicare il proprio corpo». Spazio raccolto, ideale per quelle coppie che vogliono ritagliarsi del tempo per loro stesse senza allontanarsi dal centro città, la spa Giglio ospita anche Doccia emozionale combinata, Lama cervicale, Bagno di vapore, Cascata di ghiaccio e un piacevolissimo Idromassaggio Jacuzzi.

Ma all’interno del centro benessere dell’Hotel de Paris Sanremo si trovano anche aree relax, dove gustare tisane, infusi, frutta fresca e dolcetti gourmand, più un’area beauty con due cabine per trattamenti estetici e massaggi. «Il nostro preferito? L’Hotel de Paris Experience, un massaggio esclusivo articolato in manovre avvolgenti che vengono accompagnate da olio caldo di orchidea nera », aggiunge la spa manager che prosegue: «Cerchiamo di ricoprire i nostri ospiti di tante piccoli attenzioni per permettergli di vivere l’esperienza benessere e di soggiorno più gratificante. Il cliente e i suoi bisogni sono per noi sempre al centro e vogliamo coccolarlo come merita». E una “coccola” in più arriva dalle promozioni e offerte che la struttura ricettiva propone in occasioni speciali, come Natale. «Per le feste 2018 – sottolinea la manager della Spa dei Fiori – abbiamo gift card “spa + trattamento” che possono diventare anche un bellissimo regalo da mettere sotto l’albero. Non mancano PromoCard diverse ogni settimana per chiunque voglia concedersi un momento di benessere e condividerlo con la persona amata».

La Spa dei Fiori dell’Hotel de Paris si trova a Sanremo in corso Imperatrice 66.

Per informazioni chiama al +39 0184 520725 o scrivi a wellness@hoteldeparissanremo.it