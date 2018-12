Bordighera. In questi giorni un cliente decisamente particolare è stato avvistato presso il Centro Sportivo Natatorio: Babbo Natale ha fatto la sua comparsa nel palazzetto gestito da Sport Management per allietare tutti i piccoli partecipanti dei corsi di nuoto organizzati dalla società veronese, che ha in gestione l’impianto comunale, e che ha così voluto iniziare a festeggiare in anticipo l’ormai imminente arrivo del Natale.

Un’iniziativa, la prima di questa specie per i centri Sport Management, che ha ricorso subito una grande partecipazione da parte di tutti i piccoli utenti dell’impianto di Bordighera. I giovani nuotatori hanno ricevuto direttamente da Babbo Natale caramelle e altri piccoli doni ricevendo in cambio tanta allegria e risposte alle domande dei piccoli nuotatori curiosi.

Un’iniziativa (fortemente voluta dal Capo Area Gianni Averaimo e dai suoi collaboratori Fabio Laura, Sebastiano Bonaccorso e Patrizia Gangemi) che è stata, come detto, subito molto apprezzata sia dai piccoli frequentatori dell’impianto di Bordighera sia, in più generale, da genitori e accompagnatori degli stessi che hanno così potuto festeggiare il Natale anche a bordo vasca.

Una presenza, quella di Babbo Natale, che sarà replicata anche nei prossimi giorni e che accompagnerà i clienti della piscina Sport Management di Bordighera verso il Natale. Festività che potrà essere resa ancora più magica regalando un abbonamento ai tanti corsi aperti in questo periodo presso l’impianto e che saranno attivi a partire dai primi giorni dell’anno nuovo.