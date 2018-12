Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 10 al 16 dicembre

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 di nostra competenza: Savona/Confine di Stato.

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Ventimiglia e Bordighera dal km 151+430 al km 149+420 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Siestro dal 10/12/2018 al 16/12/2018.

– Tra Arma di Taggia e Imperia W dal km 116+635 al km 112+980 carreggiata chiusa con doppio senso

sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Poggi e Barbarossa e rifacimento giunto viadotto

Poitexelli dal 10/12/2018 al 16/12/2018.

– Tra Albenga e Borghetto S.S. chiusura della corsia di marcia per installazione attenuatori d’urto dal km. 78+790 al km. 77+400 dal 10/12/2018 al 16/12/2018

– Tra Pietra Ligure e Finale Ligure dal km 66+350 al km 62+990 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 10/12/2018 al 12/12/2018.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Finale Ligure e Pietra Ligure dal km 62+990 al km 66+350 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 13/12/2018 al 16/12/2018. Tra Andora e San Bartolomeo dal km 93+570 al km 95+330 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 10/12/2018 al 14/12/2018