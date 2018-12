Vallecrosia. Come preannunciato si è svolto presso il Pallone Tensostatico Andrea Doria. Il 1 Torneo di Minibasket Aspettando il Natale organizzato dalle P.G.S. Scuole Basket Riviera Fiori A.S.D. in collaborazione con il Comune di Vallecrosia Assessorato allo Sport e la direzione didattica Andrea Doria di Vallecrosia.

I componenti delle quattro squadre, tutti provenienti dal mondo ricreativo scolastico hanno dimostrato notevoli miglioramenti nei movimenti fondamentali del basket.

di 12 Galleria fotografica Aspettando il Natale, 1° Torneo di Minibasket









I risultati:

S. Anna 4. Vs. Vallecrosia Andrea Doria 5 a 32

Camporosso Mare. Vs S Anna 5. 3 a. 40

Finale 3. – 4 posto

Camporosso Mare. Vs. S Anna 4. 24 a. 6

Finale. 1 – 2 posto

S.Anna 5. Vs Vallecrosia Andrea Doria. 32. A 20

La classifica

1. S. Anna in maglia verde

2 Vallecrosia Andrea Doria maglia Arancio Nera

3 Camporosso Mare maglia Arancio

4 S.Anna 4. Maglia gialla

Hanno partecipato le squadre:

Camporosso Mare. Maleddu. Laura, Vacchiano Greta, Audisio Agnese, Viale Alessandro, Parisi Carlotta, Corsaro Mattia, Anfosso Marco, Lia Giovanni, Peirano Leon, Murtazalen Boris, Catalano Luca , Rollando Lorenzo, Maccario Linda, Pedalino Giorgio, Lotti Alessandro, Comanducci Asia, Mencarelli Andrea Istruttore Sergio Balocco

Vallecrosia Andrea Doria Marco Federico – Bolon Alessia – Fullone Sarà – Franchino Daniele – Franze’ Samuel, Monteleone Matteo, Bruno Giorgia, Piccamiglio Andrea, Santipan Gerold, Scarfo’ Alessandra

Perfezione Keisy, Albanese Vincenzo, Maccario Tommaso, Aiello Pietro, De Masi Matteo, Negro Loris, Saccardo Francesco

Istruttore. Teodoro. Panetta

“Canestro Infuocato “S Anna Ruta Lila , Colomba Nicolo , Gagliotti Alice, Reforzo Raphael, Alborno Adrian, Bozzarelli Daniele, Corradin Axel, Tesorini Gaia, Sutera Ludovica, Nicola Gabriele.

Istruttore Suor Antonia

“I più Forti” S:Anna Nervino Nicolo’ Fazio Jeremie,Ciccia Alberto, Fenucci Riccardo, Francesconi Giulia, Levrato Pietro, Calleri Emanuele, Belfiore Matteo,Anedda Andrea, Istruttore Syuor Antonia.

La premiazione ha visto la partecipazione da parte del comune dell’assessore Biancheri Patrizia, di Capaccio Roberto dei consiglieri comunali Calipa Marco e Scarinci Albana, della presidente provinciale P.G.S. Rita Fanciotto della responsabile Centro Sportivo Scolastico Loredana Tortora che hanno consegnato alle squadre artistiche coppe piene di cioccolatini e a tutti medaglia ricordo.

Al termine i dirigenti Scuole Basket hanno invitato tutti ad un rinfresco a base di panettoni ed altre leccornie per gli auguri di buon Natale e felice 2019.