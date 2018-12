Asd Imperia, le dichiarazioni dei nuovi arrivati Cavallone e Martelli

Imperia. Primi giorni di lavoro per i due nuovi innesti che la società Asd Imperia ha messo a disposizione di mister Pietro Buttu, parliamo di Giacomo Cavallone e Matteo Martelli.

“Sono felice di poter far parte di questo gruppo – dichiara Giacomo Cavallone - spero di poter dare il mio contributo alla squadra e alla società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ho buone aspettative e non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme a questa squadra che ha già espresso in questa prima parte di campionato il suo valore”.

Matteo Martelli invece dichiara: “Ho scelto di venire a Imperia perché mi ha convinto la piazza da sempre una delle migliori della regione e per l’obiettivo societario. Sono contento di essere qui e aver trovato un bel gruppo di ragazzi che hanno fame e voglia di vincere. Voglio rimettermi in gioco dopo questa prima parte di stagione persa. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e lavorare giorno per giorno per cercare di crescere e migliorare sempre di più”.