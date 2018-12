Asd Imperia, la lista dei convocati contro l’Alassio Fc

Imperia. Domenica pomeriggio, alle 14,30, presso lo stadio “Ferrando” di Alassio l’Imperia sarà ospite di un Alassio Fc in netta ripresa rispetto all’avvio del campionato. L’Imperia è reduce da due vittorie consecutive, Rapallo (3-2) e Ventimiglia (1-0) dove ha ampiamente dimostrato quanta forza e voglia ci sia da parte di tutta la squadra di raggiungere la vittoria partita dopo partita, per questa partita mister Buttu recupera due infortunati come Roda e Risso.

I padroni di casa arrivano a questo impegno con due importanti vittorie, contro il Finale (2-0) e in trasferta contro Albenga (1-4). Grazie a queste due vittorie, i gialloneri, hanno alzato la propria posizione in classifica (12° con 15 punti) uscendo fuori dalla zona play-out. L’Imperia, in caso di vittoria, potrebbe sfruttare gli scontri diretti tra Pietra Ligure – Genova Calcio e Vado – Cairese per recuperare qualche punto in classifica.

Il mister dei nerazzurri, Pietro Buttu, ha diramato le seguenti convocazioni:

Ambrosini, Castagna, Roda, Risso, Moscatelli, Meda, Trucco, Franco, Fazio, Correale, Pelliccione, Fatnassi, Di Lauro, Laera, Faedo, Costantini, Giglio, Martelli, Tahiri, Cavallone.