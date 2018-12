Apricale. Martedì 18 dicembre, si è svolta presso la casa di riposo “Anselmo Pisano”, la tradizionale festa del Natale.

Gli ospiti hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dal vicario mons. Alvise Lanteri, con il diacono ed il parroco di Apricale. Presenti, anche, Silvano Pisano, sindaco di Apricale, Simone Gaggino, direttore di Confcooperative Imperia-Savona, Filippo Queirolo, consigliere della neonata Fondazione Iolanda Ferrara, e lo staff di Imperia TV.

Per concludere la giornata in allegria, gli ospiti ed amici hanno brindato e gustato le pansarole con lo zabaione, dolce tipico di Apricale. “Cogliamo l’occasione in primis per ringraziare il meraviglioso personale della Cooperativa TEMA, e porgiamo i nostri più sinceri auguri a tutti i famigliari e agli amici che ci seguono” – fanno sapere dalla casa di riposo.