L'intervento

Approvata legge su tecniche salvavita, M5s: “Abbiamo legiferato bene per il bene della collettività”

"Sappiamo bene quanto sia vitale saper intervenire tempestivamente, con le dovute tecniche e la strumentazione necessaria, per scongiurare una tragedia per soffocamento, tanto in età pediatrica quanto adulta, o infarto"