Aperto varco sul sedime ferroviario a Diano Marina, Za Garibaldi: “Prima vera ricucitura urbana” foto

Unisce via Purgatorio e via Santa Caterina a via Lucus Bormani











Diano Marina. E’ stato aperto il varco sul sedime ferroviario che unisce via Purgatorio e via Santa Caterina a via Lucus Bormani. Dopo l’inaugurazione del campo sportivo procede l’attività di riqualificazione della zona intorno al sito del Lucus Bormani, consentendo un migliore accesso al centro di Diano Marina e il miglioramento della circolazione anche verso la parte ad est del paese. “Si tratta della prima vera ricucitura urbana attraverso la riqualificazione dei sedimi della ferrovia”, spiega Cristiano Za Garibaldi.