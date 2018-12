Anziana di Sanremo importuna coetaneo sui social. Ammonita dalla Polizia di Stato

Sanremo. Una donna di 75 anni è stata ammonita dalla Polizia di Stato per aver importunato un uomo, suo coetaneo, sui social network. La vicenda è iniziata nei mesi scorsi quando l’anziana ha contattato un uomo su internet, importunandolo con innumerevoli messaggi e attenzioni che la vittima non le aveva mai richiesto.

E’ stato proprio l’uomo, stanco dei continui messaggi, a raccontare tutto alla polizia. L’anziano si è detto turbato dall’invasione così insistente nella sua sfera personale, che gli stava generando ansie e preoccupazioni con un rischio concreto di veder compromessa la serenità e l’integrità della propria famiglia.

L’anziana, contattata dalla polizia, ha dimostrato di non voler cessare tali comportamenti e, anzi, ha continuato a cercare l’uomo con rinnovato vigore. Considerati tali comportamenti, il questore della provincia di Imperia, Cesare Capocasa, ha emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di ammonimento, intimandole di tenere una condotta conforme alla legge con l’avvertenza che, qualora continuasse con analoghi atteggiamenti, sarà denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori (stalking). Reato per il quale rischierebbe una condanna da 6 mesi a 4 anni di reclusione, aumentata se il fatto, come in questo caso, è commesso da un soggetto già ammonito formalmente.