Amichevole di lusso per l’Imperia al “Signorini” di Genova

Imperia. Amichevole di lusso giovedì pomeriggio per l’Imperia che, presso il centro sportivo “Signorini” di Genova Pegli, ha affrontato il Genoa di mister Prandelli.

Buone indicazioni arrivano dal fronte nero azzurro che ha affrontato questa partita con il massimo dell’attenzione, concentrazione e disponibilità onorando l’amichevole dal primo all’ultimo minuto. Dopo un primo tempo con la formazione tipo, nella seconda frazione di gara c’è spazio anche per i più giovani. La prima frazione di gara si chiude con i padroni di casa in vantaggio per tre reti a zero, nel secondo tempo il vantaggio si allunga chiudendo la partita al 90′ con il risultato di 8 reti a 0.

Formazioni:

Genoa primo tempo: Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic, Kouame, Piatek.

Genoa secondo tempo: Russo; Pereira, Spolli, Criscito; Medeiros, Rolon (67′ Lisandro Lopez), Veloso, Omeonga, Dalmonte (67′ Lakicevic); Pandev. Favilli

Imperia: Trucco, Cavallone, Pelliccione, Marelli, Laera, Di Lauro, Faedo, Giglio, Castagna, Costantini, Tairi. Allenatore: Buttu. In panchina: Meda, Mannitto, Correale, Franco, Bordero, Zeka, Fatnassi, Nastasi, Zanchi, Savona, Pellegrini, Delice, Franco.