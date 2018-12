Allo Yacht Club di Monaco il lancio della Prada Cup

Monaco. Oltre 200 ospiti da tutto il mondo allo Yacht Club di Monaco per il lancio della Prada Cup, Challenger Selection Series della 36^ America’s Cup. E’ una coppa in stile aeronautico progettata da un designer.

Nella serata del 30 novembre scorso è stata annunciata la prima tappa delle AC World Series: sarà ad ottobre 2019 a Cagliari. La Prada Cup inizierà a gennaio 2021 ad Auckland, in Nuova Zelanda, e vedrà i Challenger affrontarsi nei Round Robin per determinare il team che sfiderà il Defender, Emirates Team New Zealand, per il trofeo più antico nello sport, l’America’s Cup. Ma la vera apertura, la prima occasione di confronto in acqua delle nuove barche di tutti i team, defender e sfidante, sarà in Italia, nell’ottobre del 2019, tra 11 mesi, a Cagliari.

Il capoluogo della Sardegna, che ospita la base della sfida italiana e quella della preparazione olimpica e giovanile Fiv, ha dunque prevalso sulle alternative. In particolare l’ipotesi di Trieste durante la settimana della Barcolana, sulla quale si è lavorato per mesi, con un piano completo a livello logistico, finanziario, sportivo. Sarebbe stata la prima località italiana, e dopo sarebbe toccato a Cagliari. Purtroppo i tempi sono slittati e l’ipotesi di andare a Trieste d’inverno non è stata considerata.