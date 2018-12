Allievo 16enne della Sanremese salva la vita ad un avversario privo di sensi. Le immagini

Sanremo. Vi proponiamo il video di quanto successo domenica scorsa a Pian di Poma , sul campo da calcio in sintetico, durante un match di calcio del campionato Allievi Regionali (14-16 anni). La partita era Sanremese – Vado ed uno dei giocatori ospiti, Simone Paltrinieri, crolla a terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco.

Subito il matuziano Daniele Bucarelli, nonostante la sua giovane età, intuisce la gravità della situazione e mette il suo avversario in posizione laterale di sicurezza. A ruota segue il tecnico del Vado, Fabrizio Monte, che insieme al sanremese apre la bocca dello sventurato per evitare che la lingua non gli blocchi la respirazione. Dopo pochi attimi Simone riprende conoscenza e le viste all’ospedale evidenzieranno un trauma cranico che poteva essergli fatale. Ora sta bene.

Spiega Bucarelli: “C’è stato un calcio d’ angolo per loro e un mio compagno ha colpito il ragazzo del Vado in testa, che è svenuto immediatamente. Mi sono avvicinato per primo e ho visto che stava soffocando, così ho cercato di tenergli la bocca aperta per farlo respirare, perché in questi casi la mascella si irrigidisce e si chiude. Poi, dopo una decina di secondi, è arrivato il loro allenatore e, insieme a me e con un dirigente, siamo riusciti a farlo respirare normalmente. Sono felice di essere stato utile e mando a Simone un grosso abbraccio”.