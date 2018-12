Allerta neve in Liguria, risparmiato l’Imperiese

Dopo una breve tregua una nuova perturbazione si avvicina alla Liguria. La persistenza di temperature basse nelle zone interne e il carico di umidità apportato dal fronte potrebbero dare origine a precipitazioni nevose. Per questo ARPAL ha emanato per domani, mercoledì 19 dicembre l’allerta gialla per neve, dalle 18 sulla zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia).

L’allerta terminerà alla mezzanotte; domani mattina verranno effettuate nuove valutazioni.

Con questo fenomeno meteorologico infatti bastano variazioni anche solo di mezzo grado per trasformare pioggia in neve, e viceversa, e le nuove uscite modellistiche permetteranno di inquadrare meglio, per quanto possibile, lo sviluppo degli eventi meteorologici prevedibili.

Abbiamo vissuto 36 ore di tregua, dunque, ma già dal pomeriggio di oggi avremo nubi in aumento sul Centro Ponente, con possibilità di deboli piovaschi in serata. Sarà l’antipasto del nuovo peggioramento meteo che coinvolgerà la regione domani, in intensificazione con il passare delle ore, con piogge o rovesci sulla zone costiere e nevicate nelle zone interne, laddove le temperature lo consentiranno.

Nella notte si sono registrati ancora una volta valori minimi abbondantemente sotto lo zero: Cabanne di Rezzoaglio, nell’entroterra del levante genovese, ha toccato -8.4, Calizzano (Savona) -7.4, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -6.3, Montenotte Inferiore (Savona) -5.4, Mallare (Savona) -5.2. Nell’imperiese Colle di Nava ha toccato -4.2, nello spezzino Padivarma -3.8. Altre minime di stazioni meteorologicamente significative nelle zone interne: Cairo Montenotte -3.8, Busalla -3.5, Varese Ligure 0.1. Nei capoluoghi di provincia: La Spezia 2.2, Savona Istituto Nautico 5.1, Genova Centro Funzionale 6.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3.

Questo l’avviso meteorologico odierno:

Oggi, martedì 18 dicembre, nulla da segnalare.

Domani, mercoledì 19 dicembre, graduale aumento dell’instabilità con piogge sparse ad iniziare dal Centro-Ponente tra mattina e primo pomeriggio. Intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di rovescio, tra il pomeriggio e la sera, specie a Ponente. Successivo coinvolgimento anche del Levante. Quota neve in rapido calo tra pomeriggio e sera, fino a fondovalle o pianura sui versanti padani, fino 300-400 m su interno di B. Dal pomeriggio venti forti rafficati da Nord, Nord-Ovest su AB, possibili raffiche forti anche su DE e da Sud-Est su C. Locale disagio per freddo.

Dopodomani, giovedì 20 dicembre, Fino al primo mattino precipitazioni diffuse sul levante; possibili fenomeni residui a carattere nevoso fino a bassa quota su DE. Venti forti da Nord, Nord-Ovest con raffiche fino a 60-70 km/h su AB. A causa delle basse temperature e della ventilazione ancora sostenuta, fino al primo mattino saranno possibili locali condizioni di disagio fisiologico per freddo.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.