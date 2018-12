Allenamento collettivo dell’Atletica Vallecrosia al campo Zaccari di Camporosso

Vallecrosia. Domenica 30 dicembre verrà organizzato un allenamento collettivo. Ritrovo alle 10 al campo Zaccari di Camporosso.

Verranno proposte tre opzioni aperte a tutti gratuitamente: corsa in pista 5 o 10 km 1°, 2°, 3° corsia riservata; corsa su strada, ciclabile Dolceacqua (circa 13 km) e camminata veloce (4°, 5°, 6° corsia riservate).

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Atletica di Vallecrosia. Rinfresco e brindisi al termine grazie a Pasta fresca Morena, Farma point e Dulcis in fundo. Maggiori informaziooni su Facebook “Uniti per il campo Zaccari”.