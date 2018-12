Alla Riserva Bianca di Limone Piemonte un weekend sulla neve tra musica e spettacoli

Limone Piemonte. Dopo la grande apertura avvenuta lo scorso 30 novembre, il comprensorio della Riserva Bianca continuerà a stupirvi regalandovi soggiorni sulla neve indimenticabili.

La bella località cuneese non ha voluto far mancare nulla agli amanti della montagna. Tutti gli 80 km di piste sono infatti accessibili al pubblico con neve compatta e a tratti trasformata (artificiale) per offrire discese a tutto schermo.

Un grande evento targato Riserva Bianca attenderà inoltre tutti gli appassionati. Perché domenica 9 dicembre il comprensorio ospiterà quattro postazioni, quattro ambientazioni musicali, quattro stili di intrattenimento e quattro motivi per divertirsi sulla neve.

Si parte dalla zona Sole-Laghetti in cima alla telecabina Severino Bottero con una postazione dedicata al divertimento dei bambini e delle loro famiglie con clown, saltimbanchi, giocolieri, equilibristi, mascotte e pupazzi animati. Non mancheranno la musica con dj Axter e l’animazione di Giambello clown.

Sul Pancani, a Capanna Niculin, sarà allestita una zona completamente dedicata ai sound musicali 70-80-90. In consolle, dj Danilo Rossini e la voce di Alessandro Morbelli. La giornata sarà arricchita dalle peripezie dei saltimbanchi professionisti Lunatik Cirque e soprattutto dall’Holy Splash Party che dalle 14 darà il via a una grande battaglia stile “The color run” (abbigliamento fornito da Riserva Bianca).

Atmosfera e musica invece per più piccini a 1400 al Kids Club: gonfiabili, giochi ed animazione per i bambini che non sciano e per i loro genitori; comodo vicino al posteggio e alle baite raggiungibili in auto e pullman.

A Limonetto, infine, la Frontera regalerà un vero proprio dj set in alta quota grazie alle bellissime Marta e Vanessa che “A spasso nella dance” balleranno insieme a tutti i partecipanti sulle note del dj Teoty e con la voce di Fabrizio Brignolo.

Secondo quanto comunicato dalla Lift, per il weekend si prevede grande affluenza, già a partire da venerdì, complice il bel tempo e la voglia di neve dopo la stagione estiva.