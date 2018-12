Albo regionale degli Oss, Pd ligure: “Garanzia per i lavoratori e per i malati”

Genova. Il consiglio regionale ha approvato oggi l’istituzione di un albo degli Oss, Operatori socio sanitari. “Sono contento l’aula abbia dato il via libera a questa proposta di legge, di cui sono stato promotore, per l’istituzione di un albo regionale degli Oss, gli Operatori socio sanitari – dice il consigliere regionale del Pd ligure Valter Ferrando – Un importante riconoscimento professionale di questa figura lavorativa, che rappresenta una garanzia per i pazienti e per i lavoratori. Non dimentichiamo che a questa professione si avvicinano molti giovani, in cerca di un lavoro stabile. È giusto che con questo albo si legittimi la loro professione. È importante che ci sia una verifica dei soggetti formatori”.

Soddisfatto anche il consigliere regionale del Pd ligure Pippo Rossetti. “La Regione Liguria – sottolinea – è stata la prima, grazie al lavoro della Giunta ligure precedente, a inserire nel percorso scolastico delle scuole professionali i servizi per la sanità e l’assistenza sociale che prepara gli Oss. Da alcuni anni gli studenti, contestualmente all’esame di Maturità, possono svolgere l’abilitazione professionale per Operatori socio sanitari. Un aspetto che qualifica il settore del sistema professionale ligure”.