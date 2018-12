Sanremo. Dopo il successo del torneo FIT/TPRA Pre-quali IBI 2019 di novembre proseguono le iniziative della Asd

Tennis Club Solaro rivolte a tutti gli appassionati di tennis e non solo agli agonisti.

Domenica si svolgeranno sui campi in terra rossa del Tennis Solaro gli incontri di doppio misto e doppio maschile del TPRA Gazzetta Challenge, circuito amatoriale nazionale con finale che si giocherà al Foro Italico di Roma.

Grande soddisfazione per i numerosissimi iscritti al torneo e soprattutto per la partecipazione delle “donne” che hanno favorevolmente accolto un’iniziativa che finalmente riserva un adeguato spazio allo sport femminile. Due i tabelloni con inizio gironi torneo doppio misto e maschile domenica 9 dicembre alle 10.

Le partite proseguiranno per tutta la giornata, con pausa pranzo al ristorante Bistrot del Sol nel resort sportivo, fino agli incontri di finale che si prevedono nel tardo pomeriggio. Come detto folta la partecipazione di agguerriti atleti di tutte le età, amatoriali e non, che vogliono aggiudicarsi la finale del torneo per potersi poi guadagnare la possibilità di giocare sui prestigiosi campi del Foro Italico di Roma. Un’altra bella giornata di sport amicizia e divertimento aperta a tutti al resort del Solaro Sporting Club sulla collina del Sole.

