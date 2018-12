Al Cinema Centrale di Sanremo va in scena l’Oscar dello Sport Imperiese: 120 i premiati

Sanremo. Venerdì 14 dicembre alle 20.30 presso il Cinema Teatro Centrale si svolgerà la 45a edizione dell’Oscar dello Sport Imperiese, kermesse molto attesa e di grande tradizione che celebra atleti e sodalizi sportivi del territorio provinciale in base a meriti e risultati agonistici e che anche quest’anno vedrà la consegna di benemerenze e riconoscimenti relativi all’attività sportiva 2018.

Si susseguiranno sul palco giovani talenti, atleti affermati, tecnici, dirigenti e rappresentanti di diverse federazioni sportive nazionali per un totale di oltre 120 premiati nelle diverse categorie.

L’elenco completo:

Medaglie d’argento al valore atletico

Negri Diego

Romeo Vanessa

Medaglie di bronzo al valore atletico

Ciani Stefano

Falchi Chiara

Ferraro Edoardo

Orlando Francesco

Cocciolo Alessio

Goffredo Donato

Golgo Maria Giovanna

Manco Maria Letizia

Mager Riccardo

Re Davide

Revelli Loris

Ricolfi Carlotta

Soreca Davide

Tiragallo Maria Vittoria

Stelle d’oro al merito sportivo

Masin Angelo – Dirigente

Stelle d’argento al merito sportivo

Bracco Luca – Dirigente

Judo Club Sakura – Società

Stelle di bronzo al merito sportivo

Allavena Libero – Dirigente

Carrai Riccardo – Dirigente

Castellani Fabio – Dirigente

Ferraris Roberto – Dirigente

Rotellistica Ventimigliese – Società

Sporting Club Tiro A Volo Ventimiglia – Società

Premi alla memoria

Cattaneo Mario

Scrimaglio Marco

Premi speciali assegnati per l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi di rilevanza turistico-sportiva

Polisportiva Dilettantistica Integrabili – 4° GP Handbike Casinò Sanremo

Riviera Triathlon 1992 – 17° Portosole Sanremo Olympic Triathlon

Campionati sportivi studenteschi

Arrighini Mattia e Bassilana Niccolò (Istituto Comprensivo Arma di Taggia) – Tennis Tavolo

Trofeo Coni

Mauro Lorenzo (Canottieri Sanremo A.S.D.) – Canoa

Atleti che hanno conseguito il podio a olimpiadi, campionati mondiali ed europei

Rizzi Diego (Circolo San Giacomo “T. Arbustini”) – Bocce

Ferrari Mattia (Il Timone) – Pesca Sportiva

Gambacorta Alessio (Il Timone) – Pesca Sportiva

Augelli Elias (Il Timone) – Pesca Sportiva

Cilli Tommaso e Mantero Bruno (Yacht Club Sanremo) – Vela

Zaoli Vittorio (Yacht Club Sanremo) – Vela

Gregoratto Michele (Yacht Club Sanremo) – Vela

Atleti che hanno indossato la maglia azzurra

Parigi Fausto (Sanremo Runners) – Atletica Leggera

Cocciolo Alessio E Rizzi Diego (Circolo San Giacomo “T. Arbustini”) – Bocce

Ramella Alice (Canottieri Santo Stefano Al Mare) – Canottaggio

De Andreis Gianluca (Ginnastica Riviera Dei Fiori) – Ginnastica

Bellani Angelo (Ginnastica Imperia) – Ginnastica

Iamundo Maruska (Judo Club Ventimiglia) – Judo

Olisterno Adriano (Ok Club Imperia) – Lotta Libera

Ferraro Edoardo e Orlando Francesco (Yacht Club Sanremo) – Vela

I migliori risultati della stagione sportiva 2018

US Maurina Olio Carli – Atletica Leggera

Rizzi Diego (Circolo San Giacomo “T. Arbustini”) – Bocce

Cocciolo Alessio (Circolo San Giacomo “T. Arbustini”) – Bocce

Rattenni Jessica (Circolo San Giacomo “T. Arbustini”) – Bocce

Bagalà Simona (Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia) – Bocce

Circolo San Giacomo “T. Arbustini” – Bocce

Biancheri Muller Bordighera – Bocce

Sportiva Armese – Bocce

Sanremo Baseball Club

Sanremese Baseball-Softball

Inuso Giuseppe (Canottieri Sanremo) – Canottaggio

Pannuti Alessandro (Canottieri Sanremo A.S.D.) – Canottaggio

Albarelli Davide e Rossi Luca (Canottieri Sanremo A.S.D.) – Canottaggio

Ramella Alice (Canottieri Santo Stefano al Mare) – Canottaggio

Ardissone Marta (Canottieri Santo Stefano al Mare), Bongiovanni Manuela (Canottieri Sanremo),

Perego Francesca (Canottieri Sanremo), Zanon Annalisa (Canottieri Sanremo), Flore Massimo

(timoniere – Canottieri Sanremo) – Canottaggio

Apicella Gerardo e Parrillo Sara (Studio Danze Imperia) – Danza Sportiva

Papone Sima e Razzoli Ludovica (Ginnastica Riviera dei Fiori) – Ginnastica

Dianese&Golfo 1923 – Calcio

Athletic Bordighera Club Pallamano – Pallamano

San Camillo Pallamano Imperia Maschile Under 19 – Pallamano

San Camillo Pallamano Imperia Femminile Under 17 – PallamanoSan Camillo Pallamano Imperia Femminile Under 15 – Pallamano

Iamundo Maruska (Judo Club Ventimiglia) – Judo

Arfaoui Nadia (OK Club Imperia) – Judo

Rossi Lorenzo (Judo Club Sakura Arma di Taggia) – Judo

Revelli Simone (Judo Club Sakura Arma di Taggia) – Ju Jitsu

Giannuzzi Elisabetta (DKD Dojo Karate Do) – Karate

Olisterno Adriano (OK Club Imperia) – Lotta Libera

Olisterno Riccardo (OK Club Imperia) – Lotta Libera

Secchi Althea (OK Club Imperia) – Lotta Libera

Rimondo Isabella (OK Club Imperia) – Lotta Libera

Blue Ponente Basket – Pallacanestro

Valle Arroscia – Pallapugno

A.S.D. Nuova Lega Pallavolo Sanremo – Pallavolo

Ferrari Mattia (Il Timone) – Pesca Sportiva

Ascheri Guido, Ciccione Fausto, Marino Manuel (Stella Maris) – Pesca Sportiva

Lorenzi Massimiliano, Solaini Massimo, Galetto Bruno (Stella Maris) – Pesca Sportiva

Bergamini Vittoria (Riviera Triathlon 1992) – Triathlon

Greganti Giulia e Zerykier Helena (Yacht Club Sanremo A.S.D.) – Vela

Quaranta Mario e Quaranta Andrea (Porto Maurizio Yacht Club) – Vela

Zaoli Vittorio (Yacht Club Sanremo) – Vela

Bozzano Paolo e Casano Michele (Yacht Club Imperia) – Vela

Vassallo Lorenzo e Finke Giorgio (Circolo Velico Ventimigliese) – Vela

Lorenzi Filippo e Piombo Matilde (Circolo Velico Ventimigliese) – Vela

Anniversari società

Basket Club Ospedaletti

Dirigenti, tecnici e giudici di gara che la loro attività hanno sostenuto la pratica sportiva della nostra provincia

Antonella Iannucci (FIJLKAM)

Davide Morabito (FIP)

Michele Geraci (FIPSAS)

Laura Lorenzi (FITARCO)

Davide Vignone (FIV)

Sergio Cagnati, Vittorio Giacosa, Stefano Montanari, Ugo Saglietti, Paolo Smeraldo, Mario Botto

(FIDAL)

Premi speciali per risultati agonistici di particolare rilievo conseguiti nel 2018

Fresia Francesca (Centro Nuoto Torino) – Pallanuoto

Grossi Andrea e Taramasco Filippo (Rari Nantes Savona) – Pallanuoto

Siciliano Linda (ASD Sturla Pattinaggio) – Pattinaggio

Trincheri Alessio (A.S.D. Doria Nuoto 2000 Loano) – Triathlon