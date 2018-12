Ai giardini Phoenix di Nizza la presentazione di “Canzoni Ambasciatrici d’Italia”

Nizza. Il Comitato per le Attivià Linguistiche e Culturai Italiane (Coalcit) e Università Ca’ Foscari Venezia presentano “Canzoni Ambasciatrici d’Italia”, conferenza e concerto con Fabio Caon.

Quali sono le canzoni più celebri nel mondo? E quali canzoni sono le canzoni famosissime in Italia e che nel mondo pochissimi o nessuno conosce?

In un concerto con 4 musicisti che suoneranno dal vivo, il pubblico potrà scoprire i risultati di un’indagine internazionale svolta in oltre 50 paesi per scoprire le canzoni più conosciute nel mondo e conoscerà o ritroverà i nomi più importanti della musica leggera italiana, in particolare della “canzone d’autore” che rappresenta da oltre 50 anni uno dei più importanti contributi alla cultura italiana.

Fabio Caon è un cantautore dal percorso originalissimo. È docente di didattica della comunicazione interculturale e della letteratura all’Università Ca’ Foscari Veneziae coniuga l’attività di promozione culturale ed educativa con la musica tenendo concerti e conferenze-concerto.

Dal 2007, accompagnato dalla sua band, suona in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Germania, Olanda, Sudan, Iran, Romania, Albania, Tunisia) con sue canzoni o conferenze-concerto su vari temi (cantautorato italiano, giorno della memoria, life skill e educazione interculturale).

Collabora attivamente con il M° Francesco Sartori (ex pianista de Le Orme e autore per Andrea Bocelli e Gianna Nannini di vari successi internazionali www.francescosartori.net ) che ha firmato ed ha prodotto artisticamente alcuni dei brani dei suoi dischi.

Ha all’attivo due Cd-libro con sue canzoni per importanti editori italiani (RCS- Rizzoli libri, Loescher) che hanno avuto l’attenzione del Ministero degli Affari Esteri grazie a concorsi internazionali di scrittura creativa ad essi collegati.